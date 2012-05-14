ЗМІ: Кличко-старший може вийти на ринг проти поляка Ваха
10:08, 14 травня 2012Спорт
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Чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBC Віталій Кличко у вересні цього року може зустрітися у поєдинку з польським боксером Маріушом Вахом.
|Кличко вже проводив поєдинки з двома польськими боксерами
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляють польські ЗМІ, зазначаючи, що представники М.Ваха відмовляються від коментарів. За їхніми словами, інформацію оголосять брати Клички.
В.Кличко вже проводив поєдинки з двома польськими боксерами: Альбертом Сосновським у травні 2010 року і Томашем Адамеком у вересні минулого року.
TVN24 відзначає, що 32-річний М.Вах, котрий має зріст понад 2 м, у своїй професійній кар`єрі виграв усі 27 боїв.
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