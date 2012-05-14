ЗМІ: Кличко-старший може вийти на ринг проти поляка Ваха

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляють польські ЗМІ, зазначаючи, що представники М.Ваха відмовляються від коментарів. За їхніми словами, інформацію оголосять брати Клички.

В.Кличко вже проводив поєдинки з двома польськими боксерами: Альбертом Сосновським у травні 2010 року і Томашем Адамеком у вересні минулого року.

TVN24 відзначає, що 32-річний М.Вах, котрий має зріст понад 2 м, у своїй професійній кар`єрі виграв усі 27 боїв.