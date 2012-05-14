Суркіс: Сьомін залишається у Динамо
05:41, 14 травня 2012Спорт
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Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс відповів на запитання журналістів.
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс в інтерв`ю "Сегодня"підтвердив, що Юрій Сьомін продовжить роботу з командою.
"А є сумніви?" Динамо "починає сезон з Юрієм Павловичем Сьоміним, у якого діючий контракт з клубом", - сказав І. Суркіс, відповідаючи на запитання видання, з яким тренером "Динамо" починає сезон 2012/13.
Крім того, він назвав брехнею чутки про можливий перехід Євгена Хачеріді в донецький "Шахтар".
"Ми не продаємо Хачеріді", - сказав президент клубу.
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