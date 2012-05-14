Українські мери ганятимуть м'яча з європейськими колегами

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив Чернігівський міський голова, капітан команди Олександр Соколов.

За його словами, у змаганнях братимуть участь команди представників місцевого самоврядування України, Польщі, Італії, Словаччини, Словенії, Південного Тиролю, Німеччини, Австрії та Чехії.

О.Соколов зауважив, що у підгрупі української команди досить сильні суперники – колеги з Німеччини, Австрії, Чехії та Польщі.

До складу української команди увійшли сільські, селищні та міські голови майже з усіх куточків країни. Наймолодшим у команді є 27-річний Лизогубово-Слобідський сільський голова.

"Наша команда має величезне бажання не погіршити попередній результат. Все залежатиме від першої гри з німецькими колегами, які були переможцями минулого чемпіонату", - сказав О.Соколов. Він також додав, що українська команда тренувалася і навіть провела три короткотермінові збори.

За узгодженими правилами, загальна кількість членів футбольної команди не може перевищувати 20 осіб, з них 16 гравців. На полі гратимуть по 7 гравців від кожної збірної, один з яких воротар. Кількість замін під час гри – необмежена. Членами збірних команд міських голів можуть бути мери міст та їх заступники. Допустимий вік заступників – не менше 40 років, при цьому їх кількість не може перевищувати половини складу команди. Кожен футбольний матч складається з двох таймів по 30 хвилин.

Організаторами цьогорічного футбольного турніру виступили Асоціація міст України та Асоціація міст Польщі.

У 2008 році у Зальцбургу (Австрія) відбувся І Чемпіонат Європи з футболу серед команд мерів. Тоді команда українських міських голів на чолі з О.Соколовим посіла третє місце.