Неста врятував «Мілан» від ганьби

У суботу в серії А стартував 3-й тур. Обидва винесених на суботу матчі завершилися внічию. «Лаціо» і «Емполі» на «Олімпійському» стадіоні в Римі розійшлися, так і не відкривши рахунок голам, а «Мілан» ледве ноги виніс з «Сієни», зумівши відігратися лише в компенсований час.

Карло Анчелотті, напередодні матчу в Лізі чемпіонів проти «Бенфіки» дав відпочинок своїм головним зіркам на чолі з бразильцем Кака, за що мало не поплатився першою поразкою в сезоні. «Мілан» почав активно, але Джілардіно з феноменальною легкістю тринькав свої моменти. А от на 24-ій хвилині своє слово сказали господарі поля - колишній нападаючий англійського «Мідлсбро» Массімо Маккароне скористався неузгодженістю дій Діди і Кахи Каладзе, відкривши рахунок в матчі.

У середині другого тайму, щоб пожвавити гру в атаці, Анчелотті випустив на поле другого форварда, але героєм матчу став Алессандро Неста, що зумів в компенсований час проштовхнути в сітку воріт м`яч. Більш того, хвилиною пізніше «Сієна» залишилася в меншості (за грубий фол червону картку отримав Маріо Фрік) і мало не пропустила знову - Кларенс Зеєдорф здорово закрутив м`яч з штрафного, але влучив у поперечину.

Римський «Лаціо», якого також як і «Мілан» чекає старт у Лізі чемпіонів (римляни свій перший матч проведуть на виїзді в гостях у «Олімпіакоса»), в черговий раз зіграв внічию. Відзначимо, що в матчі за «Лаціо» дебютував новий голкіпер уругваєць Фернандо Муслера. Що стосується «Емполі», то клуб заробив перше очко в сезоні.

Решта матчів туру пройде в неділю: лідери турнірної таблиці «Ювентус» і «Рома» проведуть свої матчі з «Удінезе» (вдома) і «Реджіною» (на виїзді) відповідно, а чинний чемпіон «Інтер» вдома прийме «Катанію».

Чемпіонат Італії. Серія А 3-й тур Сієна - Мілан - 1:1 (1:0).

Голи: Маккароне, 24 - Неста, 90

Лаціо - Емполі - 0:0.

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