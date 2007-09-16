Неста врятував «Мілан» від ганьби
У серії А стартував 3-й тур
|Крістіан Броккі (Мілан) б`є по м`ячу. Фото АР
Карло Анчелотті, напередодні матчу в Лізі чемпіонів проти «Бенфіки» дав відпочинок своїм головним зіркам на чолі з бразильцем Кака, за що мало не поплатився першою поразкою в сезоні. «Мілан» почав активно, але Джілардіно з феноменальною легкістю тринькав свої моменти. А от на 24-ій хвилині своє слово сказали господарі поля - колишній нападаючий англійського «Мідлсбро» Массімо Маккароне скористався неузгодженістю дій Діди і Кахи Каладзе, відкривши рахунок в матчі.
У середині другого тайму, щоб пожвавити гру в атаці, Анчелотті випустив на поле другого форварда, але героєм матчу став Алессандро Неста, що зумів в компенсований час проштовхнути в сітку воріт м`яч. Більш того, хвилиною пізніше «Сієна» залишилася в меншості (за грубий фол червону картку отримав Маріо Фрік) і мало не пропустила знову - Кларенс Зеєдорф здорово закрутив м`яч з штрафного, але влучив у поперечину.
Римський «Лаціо», якого також як і «Мілан» чекає старт у Лізі чемпіонів (римляни свій перший матч проведуть на виїзді в гостях у «Олімпіакоса»), в черговий раз зіграв внічию. Відзначимо, що в матчі за «Лаціо» дебютував новий голкіпер уругваєць Фернандо Муслера. Що стосується «Емполі», то клуб заробив перше очко в сезоні.
Решта матчів туру пройде в неділю: лідери турнірної таблиці «Ювентус» і «Рома» проведуть свої матчі з «Удінезе» (вдома) і «Реджіною» (на виїзді) відповідно, а чинний чемпіон «Інтер» вдома прийме «Катанію».
Чемпіонат Італії. Серія А 3-й тур
3-й турСієна - Мілан - 1:1 (1:0).
Голи: Маккароне, 24 - Неста, 90
Лаціо - Емполі - 0:0.