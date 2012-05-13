Манчестер Сіті через 44 роки повернув собі звання чемпіона Англії
"Манчестер Сіті" став чемпіоном Англії з футболу.
| Команда Роберто Манчіні була за крок від провалу
У заключному турі першості Прем`єр-ліги "городяни" обіграли "КПР" - 3:2, повідомляє BBC Russian.
Команда Роберто Манчіні була за крок від провалу, поступаючись після закінчення основного часу домашнього матчу проти лондонського клубу з рахунком 1:2, але в доданий суддею час гравці "Сіті" відзначилися двічі.
На 92-й хвилині боснієць Едін Джеко зрівняв рахунок, а "золотий" м`яч був забитий аргентинцем Серхіо Агуеро на 94-й хвилині.
У паралельному матчі 19-кратний чемпіон країни "Манчестер Юнайтед" обіграв у гостях "Сандерленд" - 1:0 - завдяки голу Уейна Руні.
Обидва клуби з Манчестера набрали по 89 очок, але "Манчестер Сіті" виявився вищим за кращою різницею забитих і пропущених м`ячів (+64 проти +56 у "Юнайтед").
Для "городян", які не зазнали жодної домашньої поразки в нинішньому сезоні, це третій чемпіонський титул в історії клубу.
Останнім невдахою чемпіонату Англіі-2011/12 став "Болтон", який вибув з Прем`єр-ліги слідом за "Вулверхемптоном" і "Блекберном".