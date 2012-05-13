Каладзе проміняв футбол на політику

Про це пише газета "Сегодня".

"Після 18 років у футболі я завершую кар`єру гравця. З одного боку, мені дуже шкода, і я хочу подякувати всім: "Дженоа","Мілану", фанатам, моїм партнерам по команді і суперникам. З іншого боку, я дуже схвильований, бо починаю кар`єру в політиці. Це буде найбільша гра в моєму житті. я хочу боротися за свободу і демократію в моїй країні, в Грузії", - заявив 34-річний Каладзе.

Першим клубом Каладзе було тбіліське "Динамо", звідки його в 1998 році запросив до Києва Валерій Лобановський. Відігравши за "Динамо" 2,5 роки Каха перебрався в "Мілан". З італійським клубом він двічі виграв Лігу чемпіонів. Останні два сезони Каладзе відіграв за "Дженоа".