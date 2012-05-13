Футбольні фанати трощили Стамбул

Вболівальники "Фенербахче" влаштували погром на стадіоні у Стамбулі після матчу своєї команди з "Галатасараєм", за результатами якого "Галатасарай" став чемпіоном країни.

Фанатипочалиламатипластиковісидіння іжбуритиїхуполіцейськихвідразупісляфінальногосвистка.Длярозгонувболівальниківполіцейськівдалися доперцевогогазу.Про те, що хтосьпостраждавсерйозно, неповідомляється.



ЗаданимиБі-бі-сі, фанатипродовжилибешкетуватиізамежамистадіону:переверталисміттєвібаки, биливітрини, підпалили, щонайменше, двіполіцейськімашини.

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