Олег Софяник за 6 днів проплив від Кіпру до Ізраїлю

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова «Об'єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в Севастополі» Олександр Синявський.

За його інформацією, О.Софяник стартував 5 травня з турецької яхти у відкритому морі, біля кіпрського міста Пратарос (грецька частина острова) - через відсутність шенгенської візи, кіпрська влада не впустила спортсмена на острів і не дозволила стартувати з берега. Фінішував плавець 11 травня о 10:50 на пляжі міста Хайфа.

Як повідомив О.Синявський, заплив виявився важким. За словами плавця, він дуже «вимотався» фізично і морально, плив по 10 – 14 годин у день. Плив кролем на грудях і кролем на спині, в гідрокостюмі та окулярах. Завдяки ластам підтримував досить високу швидкість, до 4-5 кілометрів на годину. Спортсмена супроводжувала яхта турецького спонсора Алі Точкана.

Наразі спортсмен на яхті супроводу вирушив до берегів Туреччини, далі - літаком в Україну.

Організатором запливу виступила громадська організація «Об'єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в Севастополі» за фінансової підтримки Севастопольської міської організації «Фронт Змін».

Довідка УНІАН. О.Софяник здійснив уже понад 50 марафонських запливів, найдовший з яких через Південно-Китайське море – 350 км. Перепливав також Середземне море, Мармурове море, протоку Босфор (вздовж і поперек, разом з севастопольським журналістом Романом Черненком), протоку Дарданелли. Здійснював марафонські запливи на відстань до 100 км уздовж берегів Криму. Відомий також запливами в холодній воді в зимовий час.