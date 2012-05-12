УЄФА отримала в управління стадіони в Україні та Польщі

Про це кореспонденту УНІАН повідомила представник УЄФА Polska Eва Прокопяк, яка відмовилась уточнити, скільки європейська футбольна федерація вилатить за оренду цих об'єктів власникам, якими у Польщі є польський уряд та міста-організатори чемпіонату.

"Це комерційна таємниця. Ми не говоримо, скільки ми платимо за оренду стадіонів", - сказала вона.

Е.Прокопяк повідомила, що УЄФА поверне стадіони власникам найпізніше через 4 дні після завершення останнього матчу чемпіонату.

"Ми не приймаємо стадіонів в урочистій атмосфері, немає вручання ключів і перерізання червоних смужок", - додала вона.

Як уточнила Е.Прокопяк, УЄФА з 11 травня отримає в управління стадіони як у Польщі, так і в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Польща витратила на будівництво та реконструкцію чотирьох стадіонів, де відбуватимуться матчі Євро-2012, близько 1,4 млрд доларів.