Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу

19:58, 15 вересня 2007
Спорт
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Лідери збирають свої три очки

Закінчилися чотири сьогоднішні матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу:

Карпати - Закарпаття 2:0 (Ковель 63, Ткачук 73)

Металург (д) - Динамо 1:2 (Білозор 83 - Шацьких 47, Михалик 90+1)

Металург (З) - Ворскла 1:1 (Вернидуб 67 - Кравченко 41)

Чорноморець - Шахтар 1:2 (Венглинський 62 - Лукареллі 22, пен. Чигринський 53).

Нагадаємо, вчора ФК Харків виграв у Нафтовика 1:0 (Рібейро 24).

Завтра свої матчі зіграють Арсенал і Таврія, Кривбас і Зоря, Дніпро і Металіст.

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