Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу

Лідери збирають свої три очки

Закінчилися чотири сьогоднішні матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу: Карпати - Закарпаття 2:0 (Ковель 63, Ткачук 73) Металург (д) - Динамо 1:2 (Білозор 83 - Шацьких 47, Михалик 90+1) Металург (З) - Ворскла 1:1 (Вернидуб 67 - Кравченко 41) Чорноморець - Шахтар 1:2 (Венглинський 62 - Лукареллі 22, пен. Чигринський 53). Нагадаємо, вчора ФК Харків виграв у Нафтовика 1:0 (Рібейро 24). Завтра свої матчі зіграють Арсенал і Таврія, Кривбас і Зоря, Дніпро і Металіст.

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