Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу
19:58, 15 вересня 2007Спорт
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Лідери збирають свої три очки
Закінчилися чотири сьогоднішні матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу:
Карпати - Закарпаття 2:0 (Ковель 63, Ткачук 73)
Металург (д) - Динамо 1:2 (Білозор 83 - Шацьких 47, Михалик 90+1)
Металург (З) - Ворскла 1:1 (Вернидуб 67 - Кравченко 41)
Чорноморець - Шахтар 1:2 (Венглинський 62 - Лукареллі 22, пен. Чигринський 53).
Нагадаємо, вчора ФК Харків виграв у Нафтовика 1:0 (Рібейро 24).
Завтра свої матчі зіграють Арсенал і Таврія, Кривбас і Зоря, Дніпро і Металіст.
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