Результати 6-го туру англійської Прем`єр-ліги

Зіграні 8 матчів 6-го туру англійської Прем’єр-ліги

Евертон - МЮ 0:1

Портсмут - Ліверпуль 0:0

Тоттенхем - Арсенал 1:3

Бірмінгем – Вандерерс 1:0

Вест Хем - Міддлсбро 3:0

Сандерленд – Рідинг 1:2

Віган – Фулхем 1:1

Челсі – Блекберн 0:0 (весь матч відіграв Андрій Шевченко)

Арсенал завдяки сьогоднішній перемозі вийшов на перше місце з 13 очками. У Ліверпуля, МЮ та Челсі – по 11, Евертона – 10, М-Сіті та Блекберн – 9, Ньюкасл, Віган – по 8, Астон Вілла, Вест Хем, Міддлсбро – по 7.

На завтра залишився матч Манчестер Сіті – Астон Вілла.