Результати 6-го туру англійської Прем`єр-ліги
19:55, 15 вересня 2007Спорт
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Шевченко зіграв повну гру проти Блекберна
Зіграні 8 матчів 6-го туру англійської Прем’єр-ліги
|Джон Террі (Челсі) і Бенедикт Маккарті (Блекберн) борються за м`яч. Фото АР
Портсмут - Ліверпуль 0:0
Тоттенхем - Арсенал 1:3
Бірмінгем – Вандерерс 1:0
Вест Хем - Міддлсбро 3:0
Сандерленд – Рідинг 1:2
Віган – Фулхем 1:1
Челсі – Блекберн 0:0 (весь матч відіграв Андрій Шевченко)
Арсенал завдяки сьогоднішній перемозі вийшов на перше місце з 13 очками. У Ліверпуля, МЮ та Челсі – по 11, Евертона – 10, М-Сіті та Блекберн – 9, Ньюкасл, Віган – по 8, Астон Вілла, Вест Хем, Міддлсбро – по 7.
На завтра залишився матч Манчестер Сіті – Астон Вілла.
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