Янукович привітав «Шахтар» із золотим дублем

Віктор Янукович привітав «Шахтар» (Донецьк) з упевненою перемогою у Чемпіонаті України з футболу, яку команда здобула у матчі з ФК «Олександрія».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.Янукович, вітаючи керівництво, команду і тренерів клубу, високо оцінив гру футболістів, які цією перемогою зробили «золотий дубль» - адже 6 травня «Шахтар» переміг у фінальному матчі Кубку України. В.Янукович побажав спортсменам міцного здоров`я, успішної гри у наступних сезонах та нових звитяжних перемог.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter