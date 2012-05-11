МЗС Польщі не бачить загроз для проведення Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявила заступник польського міністра закордонних справ Катажина Павчинська-Наленч у Сеймі.

«Хочу підкреслити, що зараз не бачимо загрози для турніру. Незважаючи на це, діємо на випередження, представляючи в усіх європейських державах польську позицію у цій справі», - сказала вона.

За словами К.Павчинської-Наленч, польські дипломати також діють у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, останні події навколо якої спричинили заклики до бойкоту Євро-2012 в Україні.

Міністр спорту і туризму Польщі Анна Муха, виступаючи у Сеймі, також запевнила, що цьогорічний європейський футбольний чемпіонат відбудеться згідно із первинним планом.

«Такий сценарій, за яким матчі переносилися б з якогось міста, не кажучи вже про перенесення з усієї України, взагалі не береться до уваги. Цього просто не станеться, і немає жодного сенсу це обдумувати», - сказала міністр.

А.Муха висловила жаль з приводу того, що Євро-2012 стало елементом суперечок серед польських політиків, і назвала чемпіонат «найбільшим шансом популяризації Польщі, яка коли-небудь трапилася для країни».

«Було б дуже недобре, якби ми власними силами цей шанс занапастили», - додала міністр, нагадавши, що Польща та Україна готувалися до заходу 5 років.

Як сказала К.Павчинська-Наленч, жодна з 16 команд, що братимуть участь у чемпіонаті, не заявили про намір його бойкотувати, а на матчі Євро-2012 можуть не приїхати лише певні політики.