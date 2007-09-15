Ющенко візьме участь у нагородженні переможців Yalta Rally 2007

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 16 вересня в м. Ялта (АР Крим) візьме участь у нагородженні переможців етапу Кубка Президента України, етапу Чемпіонату України з авторалі та етапу Кубка Європи з ралі FIA European Rally Cup 2007, який цього року проходить під назвою Yalta Prime Rally 2007.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова організаційного комітету Yalta Prime Rally 2007, Президент Федерації автомобільного спорту України, губернатор Запорізької області Євген ЧЕРВОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вчора з набережної Ялти стартувало Yalta Prime Rally 2007.

Авторалі в рамках проекту "Червоненко racing" проходить у місті Ялта, а також на трасах біля гори Ай-Петрі в районі Лівадії і на трасах біля Алушти.

У змаганнях беруть участь понад 80 екіпажів з Грузії, Литви, Білорусі, Росії, Болгарії, Австрії, Швеції, Італії, Чехії, Узбекистану та України.

Довжина трас цього року складе 190 кілометрів звивистих доріг гірського Криму, з неповторними швидкісними ділянками, яким дали високу оцінку фахівці Міжнародної автомобільної федерації.

Спеціальний гість змагань - легендарний «літаючий» фін, чотирикратний чемпіон ралі «Париж-Дакар», депутат Європарламенту Арі ВАТАНЕН.

Організаторами ралі виступили Рада міністрів АР Крим, Автомобільна федерація України, проект "Червоненко racing". Генеральний спонсор - Prime (горілка), офіційний партнер - WOG (автозаправні комплекси), 3G партнера ралі - PEOPLEnet, офіційний спонсор - компанія "НІКО" (автоімпортер Mitsubishi Motors), офіційний банк ралі - "Укрексімбанк", генеральний інформаційний партнер - телеканал 1+1 та ін.

Довідка УНІАН. Загальна дистанція ралі Yalta Rally - близько 600 км, з яких 190 км залікових швидкісних ділянок від Севастополя до Алушти.