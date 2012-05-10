Лігу Європи виграв Атлетіко

Фінальний матч із клубом "Атлетик" із Більбао, який відбувся ввечері в середу, 9 травня, закінчився з рахунком 3:0 на користь "Атлетіко".

Матч між двома іспанськими командами пройшов у Бухаресті.

Рахунок на сьомій хвилині зустрічі відкрив нападник "Атлетіко" Радамель Фалькао, він же на 34-й хвилині забив другий м'яч у ворота "Атлетика". Автором третього, завершального голу став півзахисник Дієго.

Додамо, що "Атлетико" вдруге за три сезони став переможцем Ліги Європи. До цього команда перемагала в сезоні-2009/10, коли у фіналі вони обіграли "Фулхем" (2:1).

А Фалькао, забивши 12 голів у поточному розіграші Ліги Європи, став кращим бомбардиром турніру вдруге поспіль.

Ліга Європи

Фінал

Атлетіко - Атлетик 3:0

Голи: 1:0 - Фалькао 7, 34, Дієго 85.

Gazeta.ua