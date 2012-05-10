Збірна України - на межі вильоту з топ-50 рейтингу ФІФА
Збірна України з футболу втратила ще одну сходинку у рейтингу ФІФА.
Тепер "синьо-жовті" - 50-ті.
Суперники українців по Євро-2012 - Англія, Швеція та Франція - свої позиції втримали, зазначає Чемпіон.
Трійка лідерів залишилася без змін: Іспанія, Німеччина, Уругвай.
Рейтинг ФІФА станом на 9 травня
1 (1). Іспанія - 1442
2 (2). Німеччина - 1345
3 (3). Уругвай - 1309
4 (4). Нідерланди - 1207
5 (5). Португалія - 1190
6 (6). Бразилія - 1165
7 (7). Англія - 1132
8 (8). Хорватія - 1114
9 (9). Аргентина - 1076
10 (10). Данія - 1069
11 (11). Росія - 1049
...16 (16). Франція - 938
...17 (17). Швеція - 931
...50 (49). Україна - 589
...55 (54). Чорногорія - 569
...65 (65). Польща - 514
...142 (142). Молдова - 222
...205 (205). Сан-Марино - 0
Нагадаємо, Англія, Чорногорія, Польща, Молдова та Сан-Марино є суперниками українців у кваліфікації до ЧС-2014.