Збірна України - на межі вильоту з топ-50 рейтингу ФІФА

Збірна України з футболу втратила ще одну сходинку у рейтингу ФІФА.

Тепер "синьо-жовті" - 50-ті. Суперники українців по Євро-2012 - Англія, Швеція та Франція - свої позиції втримали, зазначає Чемпіон. Трійка лідерів залишилася без змін: Іспанія, Німеччина, Уругвай. Рейтинг ФІФА станом на 9 травня 1 (1). Іспанія - 1442 2 (2). Німеччина - 1345 3 (3). Уругвай - 1309 4 (4). Нідерланди - 1207 5 (5). Португалія - 1190 6 (6). Бразилія - 1165 7 (7). Англія - 1132 8 (8). Хорватія - 1114 9 (9). Аргентина - 1076 10 (10). Данія - 1069 11 (11). Росія - 1049 ...16 (16). Франція - 938 ...17 (17). Швеція - 931 ...50 (49). Україна - 589 ...55 (54). Чорногорія - 569 ...65 (65). Польща - 514 ...142 (142). Молдова - 222 ...205 (205). Сан-Марино - 0 Нагадаємо, Англія, Чорногорія, Польща, Молдова та Сан-Марино є суперниками українців у кваліфікації до ЧС-2014.

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