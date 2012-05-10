Збірна України - на межі вильоту з топ-50 рейтингу ФІФА

00:02, 10 травня 2012
Спорт
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Збірна України з футболу втратила ще одну сходинку у рейтингу ФІФА.

Олег Блохін під час передматчевої прес-конференції, присвяченій товариському матчу збірних України і Франції

Тепер "синьо-жовті" - 50-ті.

Суперники українців по Євро-2012 - Англія, Швеція та Франція - свої позиції втримали, зазначає Чемпіон.

Трійка лідерів залишилася без змін: Іспанія, Німеччина, Уругвай.

Рейтинг ФІФА станом на 9 травня

1 (1). Іспанія - 1442

2 (2). Німеччина - 1345

3 (3). Уругвай - 1309

4 (4). Нідерланди - 1207

5 (5). Португалія - 1190

6 (6). Бразилія - 1165

7 (7). Англія - 1132

8 (8). Хорватія - 1114

9 (9). Аргентина - 1076

10 (10). Данія - 1069

11 (11). Росія - 1049

...16 (16). Франція - 938

...17 (17). Швеція - 931

...50 (49). Україна - 589

...55 (54). Чорногорія - 569

...65 (65). Польща - 514

...142 (142). Молдова - 222

...205 (205). Сан-Марино - 0

Нагадаємо, Англія, Чорногорія, Польща, Молдова та Сан-Марино є суперниками українців у кваліфікації до ЧС-2014.

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