Кубок Росії з футболу Рубіну приніс екс-динамівець
17:38, 09 травня 2012Спорт
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Футболісти казанського "Рубіна" завоювали Кубок Росії, обігравши у фінальному матчі московських динамівців.
Рубін переграв Динамо. Фото РІА Новости
Зустріч, що проходила на нейтральному полі в Єкатеринбургу, завершилася перемогою "Рубіна" з рахунком 1:0, повідомляє Лента.ру.
Автором єдиного гола став екс-гравець київського «Динамо» Роман Єрьоменко, який забив на 78-ій хвилині гри.
Нинішня перемога в Кубку Росії - перша в історії казанського клубу. У 2009 році "Рубін" дійшов до фіналу, в якому поступився московському ЦСКА. За час проведення змагання "Рубін" став лише третьою командою не з Москви, якій вдалося дійти до перемоги. Раніше володарями Кубка ставали санкт-петербурзький "Зеніт" і грозненський "Терек".
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