Кубок Росії з футболу Рубіну приніс екс-динамівець

Зустріч, що проходила на нейтральному полі в Єкатеринбургу, завершилася перемогою "Рубіна" з рахунком 1:0, повідомляє Лента.ру.

Автором єдиного гола став екс-гравець київського «Динамо» Роман Єрьоменко, який забив на 78-ій хвилині гри.

Нинішня перемога в Кубку Росії - перша в історії казанського клубу. У 2009 році "Рубін" дійшов до фіналу, в якому поступився московському ЦСКА. За час проведення змагання "Рубін" став лише третьою командою не з Москви, якій вдалося дійти до перемоги. Раніше володарями Кубка ставали санкт-петербурзький "Зеніт" і грозненський "Терек".