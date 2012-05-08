Директор Євро в Україні визнав, що безсилий проти квиткових спекулянтів

Директор Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський визнав, що безсилий проти спекулянтів, які займаються перепродажем квитків на Євро-2012.

Як повідомляє портал Comments.UA, він заявив, що не може боротися з цією ситуацією, відповідаючи на запитання про продаж квитків через соціальні мережі за ціною у три-чотири рази дорожче.

«Ми не можемо вплинути на цей процес. Єдине, я можу застерегти від таких покупок, тому що квитки можуть виявитися підробкою» - сказав М.Лубківський.

Як повідомлялося раніше, під час презентації квитків Євро-2012 М.Лубківський заявив, що квитки на матчі турніру практично неможливо підробити.