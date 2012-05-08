Скандалісти Девід Хей і Дерек Чісора розберуться між собою 14 липня

Як повідомляє британська газета The Sun, бій, який стане головною подією вечора, відбудеться 14 липня в Лондоні на стадіоні «Аптон Парк», що належить футбольному клубу West Ham United, пише allboxing.ru. На ринг бійці вийдуть з боксерськими ліцензіями, виданими Федерацією боксу Люксембурга. Нагадаємо, що Британська рада з контролю в сфері боксу нещодавно позбавила Чісору ліцензії за неспортивну поведінку, а Девід Хей не став продовжувати дію своєї ліцензії в кінці минулого року. Однак завдяки законам про свободу торгівлі Федерації можуть давати ліцензії на бої за кордоном, і сама Рада раніше влаштовувала боксерські шоу в інших країнах, наприклад на Мальті, відзначає The Telegraph. Тим не менш, в Англії подібне буде відбуватися вперше, і поки невідомо, як відреагують на це британські чиновники.

Також повідомляється, що в рамках цього шоу відбудеться ще один поєдинок у суперважкій вазі. Володар титулу регулярного чемпіона світу за версією WBA 32-річний російський боксер Олександр Повєткін проведе захист свого титулу проти обов'язкового претендента 39-річного американця Хасима Рахмана.

Нагадаємо, Хей і Чісора побилися в Мюнхені на прес-конференції, після того як Чісора програв бій за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталію Кличку.