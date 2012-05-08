Сьомін не в курсі, що Хачеріді йде у Шахтар

"Вперше чую. Це питання треба задати президенту клубу. Я як тренер розраховую на цього гравця (Хачеріді)", - цитує Сьоміна газета "Сегодня".

У свою чергу, джерело, близьке до президента Динамо Ігоря Суркіса зазначило, що «безглуздо було б продавати свого провідного захисника».

Як повідомляє видання, здивований був і сам Хачеріді.

"Вперше про це чую. Нічого не можу сказати, тому що я нічого не знаю. Ні з ким на цю тему не розмовляв, ніхто до мене не звертався. Може, хтось чутки запустив", -заявив Хачеріді.

Нагадаємо, раніше сайт Чемпіон з посиланням на свої джерела повідомив про перехід Хачеріді з Динамо у донецький Шахтар. За повідомленнями джерела, гірники за футболіста заплатили 3,5 мільйона євро.