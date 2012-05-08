11 травня в Україну прибуває Кубок Євро

Про це повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012».

Святкова церемонія з нагоди прибуття Кубка до Києва розпочнеться 11 травня о 14.00 у колонній залі КМДА, по завершенні якої о 15.15 відбудеться вуличний парад, що прямуватиме Хрещатиком до Майдану Незалежності. О 19.00 для всіх, хто прийде привітати прибуття Кубка до України, на Майдані Незалежності заспівають гурти «Скай», «Крихітка», ТНМК, Гайтана і «Воплі Відоплясова».

На вихідних усі охочі зможуть сфотографуватися з кубком з 10.00 до 20.00 на Майдані Незалежності. Крім того, шанувальників футболу очікують різні розважальні заходи, демонстрація найяскравіших моментів з історії чемпіонатів Європи, матчі на міні-полях, конкурси тощо.

У конкурсах буде розіграно кілька квитків на матчі Євро-2012. Якщо дозволить погода, поруч із кубком Анрі Делоне увечері 12 і 13 травня розташується 35-метрова повітряна куля.

Після Києва кубок вирушить до Івано-Франківська, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Львова, а завершиться турне 26 травня на березі Чорного моря в Одесі.

До цього кубок демонстрували у Польщі.