УЄФА не переноситиме фінал Євро-2012 з Києва до Варшави

УЄФА не переноситиме фінал Чемпіонату Європи з футболу 2012 року з Києва до Варшави.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар підрозділу УЄФА у Польщі Юліуш Глуський.

"На фінал потрібен стадіон на 60 тисяч глядачів, а варшавський стадіон має лише 50 тисяч", - сказав він.

Ю.Глуський відмовився від додаткових коментарів на цю тему, зауваживши, що не хоче входити у "політичні суперечки".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський закликав бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні через справу екс-прем’єра Юлії Тимошенко і розглянути можливість перенесення чемпіонату в іншу державу.

Крім того, Я.Качинський запропонував перенести фінальний матч з Києва до Варшави.

Представники польської влади та інших опозиційних партій гостро розкритикували позицію Я.Качинського, вважаючи, що вона свідчить про намагання боротися за владу, а не відстоювати геополітичні інтереси Польщі.