Янукович лаконічно привітав Шахтар

Президент України Віктор Янукович привітав уболівальників, керівництво, команду і тренерів футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) з перемогою у фінальному матчі Кубка України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.Янукович побажав команді натхнення та перемог у майбутньому.

Як відомо, у фіналі Кубка України «Шахтар» переміг у матчі з донецьким «Металургом» з рахунком 2:1.