Янукович лаконічно привітав Шахтар

08:57, 07 травня 2012
Спорт
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Президент України побажав натхнення й подальших здобутків.

Віктор Янукович обнімає Мірчу Луческу після перемоги ”Шахтаря” у Чемпіонаті України з футболу. Кривий Ріг, 14 травня

Президент України Віктор Янукович привітав уболівальників, керівництво, команду і тренерів футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) з перемогою у фінальному матчі Кубка України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.Янукович побажав команді натхнення та перемог у майбутньому.

Як відомо, у фіналі Кубка України «Шахтар» переміг у матчі з донецьким «Металургом» з рахунком 2:1.

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