Янукович лаконічно привітав Шахтар
08:57, 07 травня 2012Спорт
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Президент України побажав натхнення й подальших здобутків.
Янукович привітав Луческу
Президент України Віктор Янукович привітав уболівальників, керівництво, команду і тренерів футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) з перемогою у фінальному матчі Кубка України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.Янукович побажав команді натхнення та перемог у майбутньому.
Як відомо, у фіналі Кубка України «Шахтар» переміг у матчі з донецьким «Металургом» з рахунком 2:1.
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