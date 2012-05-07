Луческу: Металург заслужив оплески

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу прокоментував перемогу у фіналі Кубка України над донецьким "Металургом" (доля матчу вирішилася в додатковий час - 2:1).

"Думаю, це була видовищна гра, спектакль, який задовольнив глядачів. Ми мали повну перевагу в першому таймі, могли забивати раніше. Якби забили другий м'яч, було б простіше. Але не використали моменти, і, як зазвичай буває, гравців залишила впевненість у своїх силах.

Кубок показав, що фаворит не завжди сильніший. Може, ми були більш організовані, наполегливі в атаці і виграли кубок. Але було видно, що гравці втомилися в кінцівці матчу.

Не очікував, що "Металург" чинитиме такий опір. Вони заслужили оплески на свій бік, добре підготувавшись до цієї гри ", - цитує Луческу" Чемпіонат.com "