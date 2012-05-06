Шахтар - володар Кубку України з футболу

Знадобився екстра-тайм, щоб зафіксувати перевагу однієї з донецьких команд, які зустрілися у фіналі Кубка України з футболу.

Основний часфінальногоматчуКубкаУкраїни зфутболу між клубами Металург і Шахтар завершивсяприрівному рахунку.



Вирішальноюстала104-а хвилинагри, колиКучерпершим встигнадобиванням'яча,відбитоговоротаремМеталурга. Металург -Шахтар1:2 (Морозюк69 -Тейшейра23, Кучер104)



Такимчином, донецькийФК"Шахтар" - володарКубкаУкраїни сезону2011/12років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter