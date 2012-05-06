Шахтар - володар Кубку України з футболу
21:55, 06 травня 2012Спорт
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Знадобився екстра-тайм, щоб зафіксувати перевагу однієї з донецьких команд, які зустрілися у фіналі Кубка України з футболу.
ФК "Шахтар" - володар Кубку України з футболу
Основний часфінальногоматчуКубкаУкраїни зфутболу між клубами Металург і Шахтар завершивсяприрівному рахунку.
Вирішальноюстала104-а хвилинагри, колиКучерпершим встигнадобиванням'яча,відбитоговоротаремМеталурга.
Металург -Шахтар1:2 (Морозюк69 -Тейшейра23, Кучер104)
Такимчином, донецькийФК"Шахтар" - володарКубкаУкраїни сезону2011/12років.
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