Німецька співачка презентувала кліп на офіційний гімн Євро-2012 (відео)

Про це повідомляє інформаційний центр Україна 2012.

Відео починається з подорожі на столичний польський стадіон «Народовий», на якому відбудеться відкриття футбольного турніру Євро-2012.

За задумом, сюжет у відео поєднується передачею символічного пасу, який об’єднує приймаючі міста турніру.

«У кліп також увійшли яскраві епізоди з минулих чемпіонатів, найкращі голи та емоції вболівальників. Особливо потішить око українського вболівальника участь у кліпі Анатолія Тимощука. Завершується відео кадрами з НСК «Олімпійський», де відбудеться фінал чемпіонату Європи 2012 року» - йдеться у повідомленні центру.

У підготовці відео був залучений також майстер фристайлу Кшиштоф Голонка, який демонстрував трюки з м’ячем.