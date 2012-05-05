Німецька співачка презентувала кліп на офіційний гімн Євро-2012 (відео)

14:30, 05 травня 2012
Спорт
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Німецька поп-зірка Oceana презентувала кліп на офіційний гімн Євро-2012 – «Endless Summer».

Про це повідомляє інформаційний центр Україна 2012.

Відео починається з подорожі на столичний польський стадіон «Народовий», на якому відбудеться відкриття футбольного турніру Євро-2012.

За задумом, сюжет у відео поєднується передачею символічного пасу, який об’єднує приймаючі міста турніру.

«У кліп також увійшли яскраві епізоди з минулих чемпіонатів, найкращі голи та емоції вболівальників. Особливо потішить око українського вболівальника участь у кліпі Анатолія Тимощука. Завершується відео кадрами з НСК «Олімпійський», де відбудеться фінал чемпіонату Європи 2012 року» - йдеться у повідомленні центру.

У підготовці відео був залучений також майстер фристайлу Кшиштоф Голонка, який демонстрував трюки з м’ячем.

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