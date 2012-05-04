Кличко: бій з Хеєм стане останнім
14:25, 04 травня 2012Спорт
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Чемпіон світу з боксу Віталій Кличко заявив, що якщо вдасться домовитися про бій з Хеєм, він стане останнім в його спортивній кар'єрі.
Переговори с Хеєм тривають, фото klitschko-brothers.com
Спортсмен сказав, що у великому боксі досяг усіх цілей, які ставив перед собою, тому найближчим часом піде з професійного спорту, пише офіційний сайт фан-клубу братів Кличків.
"Переговори з Хеєм тривають. Якщо вдасться домовитися про бій з Хеєм, він стане останнім в моїй спортивній кар'єрі", - заявив Віталій Кличко.
Він також сказав, що важливо не лише завоювати престижний титул у боксі, але кожного разу, виходячи в ринг, відстоювати його.
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