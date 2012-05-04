Кличко: бій з Хеєм стане останнім

Спортсмен сказав, що у великому боксі досяг усіх цілей, які ставив перед собою, тому найближчим часом піде з професійного спорту, пише офіційний сайт фан-клубу братів Кличків.

"Переговори з Хеєм тривають. Якщо вдасться домовитися про бій з Хеєм, він стане останнім в моїй спортивній кар'єрі", - заявив Віталій Кличко.

Він також сказав, що важливо не лише завоювати престижний титул у боксі, але кожного разу, виходячи в ринг, відстоювати його.