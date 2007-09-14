У Ялті заревуть мотори кращих екіпажів Європи

Сьогодні, 14 вересня, в Ялті (Крим) пройде урочисте відкриття ралі «Yalta Prime rally», передає кореспондент УНІАН.

У змаганнях візьмуть участь багато професійних гонщиків з країн Європи і кращі ралійні екіпажі України.

«14 вересня - в перший день змагань - всі шанувальники автоспорту зможуть почути довгожданий гул моторів кращих екіпажів Європи. Буде зроблений пролог етапу Кубка Європи, Кубка Президента - «PRIME Yalta Rally 2007». Пролог - так званий передстарт гонки, що відбувається на честь міста, яке приймає змагання», - повідомили УНІАН в прес-службі мерії Ялти.

Цього року старт прологу визначений біля готелю «Ялта». Це буде двокілометрова швидкісна ділянка, він обіцяє бути найвидовищнішим і буде аналогічний міським швидкісним ділянкам в країнах, які приймають у себе Чемпіонат світу.

За наслідками підрахунку переможцеві цього заїзду в абсолютному заліку буде вручений суперприз від «Індустріального союзу Донбасу» і готелю «Ялта» – автомобіль.

Для тих екіпажів, які стануть переможцями в моно класах (передній і задній привід) приготовлені спеціальні призи від мера Ялти Сергія БРАЙКО – 4 сертифікати на 10-денний відпочинок на двох в одному з кращих готелів Ялти.

Після прологу на набережній Ялти пройде урочиста церемонія відкриття авторалі. Змагання проходитимуть до 16 вересня.

Як повідомляв УНІАН, з 14 до 16 вересня в Криму під патронатом Президента України Віктора ЮЩЕНКА пройде етап Кубка Президентів 2007, етап Чемпіонату України з авторалі і етап Кубку Європи з ралі FIA European Rally Cup 2007, який цього року проходить під назвою Yalta Prime Rally 2007.

За словами голови організаційного комітету Yalta Prime Rally 2007, губернатора Запорізької області Євгена ЧЕРВОНЕНКА, ралі в рамках проекту "Червоненко racing" проходитиме в Ялті, а також на трасах біля гори Ай-Петрі в районі Лівадії і на трасах біля Алушти. Довжина трас становить більше 190 кілометрів звивистих доріг гірського Криму.

15-16 вересня на час проведення «Prime Yalta Rally 2007» в Криму перекриють низку автомобільних доріг. Організатори заходу просять водіїв на час проведення авторалі не планувати поїздки, а жителів селищ – не випускати на дорогу худобу і домашніх тварин.