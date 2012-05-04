В УЄФА Україну порівняли з Німеччиною і Швейцарією

Про це Мартін Каллен заявив у коментарі німецькому спортивному інформагентству Sport-Informations-Dienst, повідомляє інформаційний центр «Україна-2012».

«Україна - безпечна країна. За цим аспектом ми маємо ситуацію, порівняну з Німеччиною або Швейцарією. Все буде добре», – підкреслив операційний директор УЄФА.

За його словами, підготовка до Євро-2012 проходить добре, а сам турнір пройде на високому рівні за всіма організаційними аспектами. М.Каллен зазначив, що питання про внесення будь-яких змін до формату проведення турніру не порушується.

«Можливість цього навіть не розглядається. Підготовка до Євро-2012 проходить добре», – підкреслив М.Каллен.

Він додав, що все йде за планом, і наступного тижня об`єкти майбутнього чемпіонату будуть передані в керівництво УЄФА.

«Вже 11 травня ми приймаємо стадіони, а на деяких об`єктах вже працюють наші фахівці. Дороги назад немає», – заявив М.Каллен.

Довідка УНІАН. Матчі фіналу Євро-2012 мають відбутися в українських містах Києві, Львові, Донецьку і Харкові і польських Варшаві, Вроцлаві, Гданську і Познані з 8 червня по 1 липня.