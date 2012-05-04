Шовковського прооперували в Німеччині
Воротаря київського «Динамо» і збірної України Олександра Шовковського прооперували в одній із клінік Мюнхена.
|Олександр Шовковський пропустить Євро
У мюнхенській клініці Шовковському оперували плечовий суглоб, травму якого отримав у матчі чемпіонату України проти Волині.
Остаточне повернення воротаря до тренувань очікується аж через три місяці.
"Дзеркало тижня"повідомляє, що процедура пройшла успішно, однак, як і передбачалося, на воротаря чекає довгий період відновлення. Для початку, протягом шести тижнів, Шовковському доведеться носити спеціальний манжет на плечі, а після закінчення цього терміну Олександр вирушить назад в Мюнхен для проходження двотижневої реабілітації.
Раніше повідомлялося, що Олександр Шовковський не зможе зіграти лише в останніх матчах першості України.
Як відомо, Євро-2012 пропустить ще один голкіпер збірної України Андрій Дикань.