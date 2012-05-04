Тренера Fiorentina звільнили за бійку з футболістом
08:43, 04 травня 2012Спорт
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Наставник клубу Деліо Россі поплатився посадою через те, що накинувся на футболіста з кулаками прямо під час гри.
|Деліо Россі не тямив себе від злості
Тренер накинувся на Ляйіча, після чого зав`язалася бійка.
Видання зазначає, що до цього моменту Fiorentina поступалася з рахунком 2:0 Novara, але до кінця зустрічі змогла зрівняти рахунок. Але власник клубу Андреа Делла Валле не залишив інцидент без уваги і відправив наставника клубу у відставку.
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