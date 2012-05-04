Тренера Fiorentina звільнили за бійку з футболістом

Про це повідомляє "Коммерсант. Україна" На 32-й хвилині матчу Fiorentina - Novara Деліо Россі вирішив замінити півзахисника Адема Ляйіча і той, вже покидаючи поле, спровокував конфлікт. Футболіст став аплодувати своєму наставнику і показав великий палець, що і вивело Россі з себе.

Тренер накинувся на Ляйіча, після чого зав`язалася бійка.

Видання зазначає, що до цього моменту Fiorentina поступалася з рахунком 2:0 Novara, але до кінця зустрічі змогла зрівняти рахунок. Але власник клубу Андреа Делла Валле не залишив інцидент без уваги і відправив наставника клубу у відставку.