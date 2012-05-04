Тренера Fiorentina звільнили за бійку з футболістом

08:43, 04 травня 2012
Спорт
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Наставник клубу Деліо Россі поплатився посадою через те, що накинувся на футболіста з кулаками прямо під час гри. 

Деліо Россі не тямив себе від злості
Про це повідомляє "Коммерсант. Україна"

На 32-й хвилині матчу Fiorentina - Novara Деліо Россі вирішив замінити півзахисника Адема Ляйіча і той, вже покидаючи поле, спровокував конфлікт. Футболіст став аплодувати своєму наставнику і показав великий палець, що і вивело Россі з себе.

Тренер накинувся на Ляйіча, після чого зав`язалася бійка.

Видання зазначає, що до цього моменту Fiorentina поступалася з рахунком 2:0 Novara, але до кінця зустрічі змогла зрівняти рахунок. Але власник клубу Андреа Делла Валле не залишив інцидент без уваги і відправив наставника клубу у відставку.

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