Закінчився Чемпіонат Європи із стрільби серед поліцейських

05:10, 14 вересня 2007
Спорт
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Україна - друге місце

Старший викладач Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ капітан міліції Тарас МАГМЕТ посів друге місце у стрільбі з малокаліберного пістолета на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби серед поліцейських у французькому місті Марігнак.

Як повідомили УНІАН у дирекції університету, прикарпатець поступився лише колезі з Німеччини. Своїм успішним виступом викладач допоміг збірній МВС України, яка вперше брала участь у подібних змаганнях, зайняти друге місце у загальнокомандному заліку.

 

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