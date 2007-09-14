Закінчився Чемпіонат Європи із стрільби серед поліцейських

Старший викладач Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ капітан міліції Тарас МАГМЕТ посів друге місце у стрільбі з малокаліберного пістолета на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби серед поліцейських у французькому місті Марігнак.

Як повідомили УНІАН у дирекції університету, прикарпатець поступився лише колезі з Німеччини. Своїм успішним виступом викладач допоміг збірній МВС України, яка вперше брала участь у подібних змаганнях, зайняти друге місце у загальнокомандному заліку.