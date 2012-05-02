Стали відомі перші володарі путівок у Лігу Європи від України

«Дніпро» й «Арсенал» здобули путівки у Лігу Європи.

Триває 29-й тур Чемпіонату України з футболу. Арсенал К - Волинь 3:0 (0:0, 3:0) Голи: 1:0 - Гоменюк (63), 2:0 - Кобахідзе (67), 3:0 - Аржанов (79). Арсенал К: Боровик, Симоненко, Одібе, Леандро (Ковпак, 53), Кобахідзе, Польовий, Богданов, Міколюнас, Флореску, Шацьких (Аржанов, 74), Мазілу (Гоменюк, 46). Волинь: Шеліхов, Романчук, Шиков (Шандрук, 83), Сімінін, Масло, Скоба, Герасим'юк, Приндета, Майкон, Шумахер (Пищур, 75), Савич (Павлов, 69). Таврія - Ворскла 0:2 (0:1, 0:1) Голи: 0:1 - Янузі (39), 0:2 - Ребенок (90). Таврія: Кахріман, Єзерський, Буссаіді, Путраш, Назаренко, Гомес, Любічич, Фещук (Аді, 68), Платон (Афолабі, 77), Шиндер, Кубик. Ворскла: Долганський, Селін, Курилов, Матвєєв, Даллку, Безус (Будник, 62), Краснопьоров, Маркоскі, Кривошеєнко (Ребенок, 69), Янузі (Баранник, 89), Чичиков. Металург Донецьк - Дніпро 0:3 (0:2, 0:1) Голи: 0:1 - Зозуля (8), 0:2 - Калинич (42), 0:3 - Зозуля (69). Металург Донецьк: Воробйов, Чечер (Воловик, 46), Прийма, Барановський, Морозюк (Годін, 64), Голайдо, Лазіч, Міщенко, Нельсон, Іванко (Янков, 76), Данило. Дніпро: Лаштувка, В. Мандзюк, Мазух, Стрініч, Чеберячко, С. Кравченко, Ротань (Шахов, 72), Жуліано, Калинич (Денисов, 77), Зозуля, Коноплянка (Бабенко, 79). Чемпіон

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