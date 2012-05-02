Збірна Англії з футболу отримала нового тренера

Він підписав контракт на наступні чотири роки, повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі.

Зараз пан Ходжсон є тренером команди "Вест Бромвіч Альбіон" у Прем'єр-лізі.

За 36 років тренерської кар'єри 64-літній Ходжсон очолював 18 команд, серед яких клуби в Англії та Італії, а також національні збірні Швейцарії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Фінляндії.

Контракт із нинішнім клубом закінчується 30 червня, але кервіництво "Вест Бромвіча" вже сказало, що він може паралельно приступати до підготовки збірної Англії до Чемпіонату Європи, який стартує 8 червня у Польщі та Україні, після останньої гри 13 травня.

У першому матчі 11 червня англійці зіграють проти збірної Швеції у Донецьку.