Шовковський пропустить Євро-2012

Про це повідомляє «Чемпіон» з посиланням на прес-службу клубу "Динамо".

Капітан киян вирушить у клініку Мюнхена, де йому зроблять операцію на плечовому суглобі.

"Замість підготовки до Євро-2012 в мене буде операція на зв'язках плечового суглоба та реабілітація", - сказав О.Шовковський.

"Зараз головне, щоб операція пройшла успішно. У такому разі термін відновлення складе близько трьох місяців", - додав він.