Шовковський пропустить Євро-2012
07:52, 02 травня 2012Спорт
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Олександр Шовковський не зіграє на Чемпіонаті Європи 2012 року з футболу.
Шовковський, після невдалого приземлення, пропустить 3 місяці
Про це повідомляє «Чемпіон» з посиланням на прес-службу клубу "Динамо".
Капітан киян вирушить у клініку Мюнхена, де йому зроблять операцію на плечовому суглобі.
"Замість підготовки до Євро-2012 в мене буде операція на зв'язках плечового суглоба та реабілітація", - сказав О.Шовковський.
"Зараз головне, щоб операція пройшла успішно. У такому разі термін відновлення складе близько трьох місяців", - додав він.
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