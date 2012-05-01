Виступ Duran Duran відкриє Олімпійські ігри в Лондоні

Вони мають символізувати чотири частини Сполученого королівства: Duran Duran відповідатиме за Велику Британію, Stereophonics - за Уельс, Паоло Нутіні (Paolo Nutini) - за Шотландію, а Snow Patrol - за Північну Ірландію.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету The Daily Telegraph.

Раніше передбачалося, що на відкритті Олімпіади заспіває Пол Маккартні або Мік Джаггер.

Квитки на цей концерт надійдуть у продаж 4 травня. Їх стартова ціна 60 фунтів стерлінгів.

Другий олімпійський концерт буде приурочений до закриття ігор - він відбудеться в Гайд-парку 12 серпня і складатиметься з виступів груп Blur, New Order і The Specials. Це буде одна з останніх масштабних музичних подій в парку: оскільки жителі прилеглих до нього районів скаржилися на шум і натовпи, міська рада ухвалила рішення обмежити кількість глядачів, які можуть бути присутніми на подібних виступах, до 65 тисяч, а в окремих випадках і до 50 тисяч чоловік, а також скоротити кількість самих концертів: з наступного року їх можна буде влаштовувати не більш ніж 9 на рік.