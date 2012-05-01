Екс-голова ПФФ: УЄФА не буде переносити матчі Євро-2012 з України

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таке переконання висловив у телепрограмі Fakty po Faktach Міхал Лісткевич, який очолював Польську федерацію футболу під час подачі заявки Польщі на організацію Євро-2012.

"Ще 5-7 років тому говорили, що якби стався якийсь катаклізм, землетрус, то Євро могли б перенести", - сказав він, наголосивши, що в Україні немає катаклізмів.

М.Лісткевич відзначив, що не варто перейматися останньою заявою одного з директорів УЄФА, бо він "завжди бачить світ трохи чорним".

Він також гостро розкритикував заклики ряду європейських політиків бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні через справу екс-голови українського уряду Юлії Тимошенко.

"Це входження не зі взуттям, а в чоботах до спорту", - заявив М.Лісткевич, який є делегатом УЄФА і FIFA.

М.Лісткевич нагадав, що багато європейських політиків закликали до бойкоту Олімпіади у Пекіні 2008 року, а пізніше більшість з них приїхали до Китаю.

Він додав, що навіть якщо голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу дійсно не приїде на Євро-2012, то "нічого особливого не станеться".

За словами М.Лісткевича, проблеми в Україні можуть негативно вплинути на імідж Польщі, яка є співорганізатором чемпіонату, але така можливість оцініється "в 1% шансів".