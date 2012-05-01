В Україні стартував чемпіонат світу з парусного спорту
05:50, 01 травня 2012Спорт
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30 квітня в Черкасах розпочався Перший чемпіонат світу з гонок на розбірних та надувних парусних суднах.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, понад 70 команд зі всього світу змагатимуться в акваторії Кременчуцького водосховища Дніпра. Як запевняють організатори, черкасці матимуть змогу побачити майстерність володіння парусами у складних умовах «великої води». Чемпіонат світу з парусного спорту триватиме в Черкасах до 5 травня.
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