Безпеку на матчах Євро-2012 забезпечать 4 тисячі стюардів

Безпеку під час матчів Євро-2012 на стадіонах будуть забезпечувати головним чином стюарди, повідомив Інформаційному центру «Україна-2012» керівник Місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян Лубківський.

За його словами, до турніру Україна готує консолідовану концепцію безпеки, при якій поєднані зусилля як державних правоохоронних органів, так і приватних служб охорони.

«Загальна кількість стюардів – близько 4 тисяч. Це люди, які слідкуватимуть за порядком на стадіоні. У їхні завдання входить або допомогти людині чи надати інформацію, можливо, зробити коректне зауваження у якійсь ситуації або ж сигналізувати охороні про позаштатний випадок. Стюарди будуть головним безпековим елементом на стадіоні. Міліція контролюватиме ситуацію за межами арен», - пояснив М.Лубківський.

Він додав, що пункт про безпеку на Євро-2012 – першочергове питання в організації турніру, проте забезпечення безпеки не повинне заважати загальній атмосфері свята.