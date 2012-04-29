На НСК «Олимпійський» зіграють дві донецькі команди
07:48, 29 квітня 2012Спорт
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Визначився другий учасник фінального матчу Кубка України з футболу.
Другий учасникфіналуКубкаУкраїни зфутболувизначивсяв тривалійборотьбі,яказабралаосновний і додатковий часі невклаласяв десятьпісляматчевихударів з11-метровоїпозначки.
Металург -Карпати0:0 (7:6попенальті).
Нагадаємо, що 27 квітнязігралиВолинь- Шахтар3:4.
Фіналвідбудеться 6травня вКиєвінаНСК«Олімпійський».
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