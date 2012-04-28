ПАРЄ шукає винного у футбольних скандалах

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, схваленій ПАРЄ цього тижня на сесії у Страсбурзі.

Згідно з документом, розслідування має стосуватися того, чи не скористався Йозеф Блаттер своєю посадою для отримання “нечесних переваг для нього чи його потенціальних виборців”.

ПАРЄ закликала FIFA “повністю висвітлити факти щодо різних скандалів, які в останні роки заплямували її репутацію та репутацію світового футболу”.

Депутати ПАРЄ вважають за необхідне посилити повноваження з розслідування Комітету з питань етики FIFA з тим, що він міг діяти з власної ініціативи, і проводити у будь-який період часу внутрішні розслідування, включаючи розслідування проти колишніх чиновників Асоціації.

У схваленому документі депутати ПАРЄ також запропонували рекомендації щодо належного управління та етики в спорті для міжнародних та національних спортивних органів, а також для урядів. Їхня мета – сприяти чесним правилам фінансування в спорті, а також запобігати значній фінансовій нерівності між клубами, захищати молодих спортсменів, покращувати прозорість та підзвітності органів управління в сфері спорту.