УЄФА не збирається переносити Євро-2012 з України

У Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) впевнені у безпечному проведенні в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, незважаючи на сьогоднішні вибухи у Дніпропетровську.

Про це йдеться у заяві УЄФА, оприлюдненій на офіційному сайті організації.

У заяві вказується, що УЄФА відомо про вибухи, які сьогодні пролунали у Дніпропетровську, й він чекає на результати розслідування цього випадку українською владою.

“Думками ми перебуваємо разом із постраждалими та бажаємо їм швидкого й повного одужання”, – заявили у футбольному союзі.

Разом з тим, йдеться у заяві, “ці події не змінюють упевненості Союзу європейських футбольних асоціацій в тому, що заходи безпеки, розроблені владою до ЄВРО-2012, гарантують спокійне й успішне проведення турніру”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Дніпропетровська сталося чотири вибухи, постраждали 27 осіб.

За фактами вибухів у Дніпропетровську прокурор області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Як повідомляв УНІАН, фінальні матчі Євро-2012 триватиме з 8 червня до 1 липня.