Український спортсмен-екстремал помер під час тренування у Киргизстані

У Киргизстані під час тренування помер член української команди спортсменів екстремальних видів спорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 12 вересня під час проведення тренувань на спортивних катамаранах на річці Чаткал поблизу селища Джані-Базар Чаткалського району Жалалабатської області (Киргизстан) помер громадянин України - член команди спортсменів екстремальних видів спорту.

Тіло загиблого спортсмена ближчим часом буде доставлено до м.Бішкек для проведення судово-медичної експертизи та підготовки до відправки літаком в Україну.

Посольство України в Республіці Киргизстан підтримує постійний зв’язок з транспортними компаніями та киргизьким похоронним агентством, які мають забезпечити перевезення тіла загиблого на Батьківщину.

Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.