Блохін: я не всемогутній і не чародій...

На прес-конференції, що відбулася по закінченні зустрічі зі збірною Італії, головний тренер національної команди України Олег Блохін підкреслив, що не можна програвати при такій кількості небезпечних моментів біля воріт суперника.

«Голи завжди забиваються із-за помилок у захисті, − сказав Блохін. − Але суть полягає в тому, що провідні збірні, наприклад, такі як італійці, французи, іспанці, бразильці використовують напівмоменти, мають два моменти − забивають два м’ячі, а ми відрізняємося тим, що можемо мати десять моментів, але програємо гру. Тому, скільки б моментів ми не створили вони не рахуються − рахуються голи», цитує тренера офіційний сайт ФФУ.

Відповідаючи на питання про перспективи команди в цьому відбірному циклі, керманич українців підкреслив, що шанси, напевно, залишаються, але виглядають вони майже фантастичними. «У нас залишилося чотири гри, і ми будемо продовжувати боротися. Руки опускати не можна. Все в цьому житті буває − шотландці сьогодні французів обіграли. Мої підопічні показали пристойну гру проти чемпіонів світу і гідні були кращого результату. Але краще б ми погано грали та отримали три очки. Проте, з тими проблемами, котрі зараз є в команді, цей результат − пристойний».

На запитання, чи збирається Блохін будувати нову команда на перспективу, наставник відповів: «Ми запросили з молодіжної збірної всіх кращих гравців, але повинен залишитися якийсь кістяк. У збірної Італії кістяк складається з гравців, яким за 30 років. Доведеться, напевно, повністю ставити молодіжну збірну − нехай вона грає. Але, вважаю, це не вихід з положення. Всі говорять: треба вводити того чи іншого футболіста, але при всьому таланті деяких молодих гравців, їм буде важко відразу заграти на такому рівні».

Керманич «синьо-жовтих» вважає, що головною проблемою на завершальні ігри групового раунду буде психологічний настрій футболістів. «На даний час існують величезні проблеми в захисті, і це проблема не тільки збірної, але й всіх наших клубів, українського футболу взагалі. Ми запросили Свидерського і Шевчука, але вони не відповідають рівню національної команди. Я навіть не включив їх в заявку. Але найбільша проблема зараз − як змусити футболістів грати на результат, якщо вони відчувають, що вже втратили шанси потрапити на чемпіонат Європи».

«Я не всемогутній і не чародій − працюю з матеріалом, який є в наявності. Коли підсіли Калиниченко і Гусєв, підсилити гру було ніким. Я запросив до складу збірної Чигринського, Гладкого, Кравченко, назвіть мені ще пару прізвищ, які б реально могли посилити гру команди − із задоволенням їх візьму. Ще раз повторюю: для мене не існує проблеми запросити гравця, але у клубів і збірної різний рівень. Важко створювати з нічого кулю, яка повинна вбивати. Я не виправдовуюся, а просто роблю свою роботу» − підсумував наставник українців.