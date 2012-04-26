До України на Євро-2012 приїдуть 20 тисяч німецьких уболівальників

До України на чемпіонат Європи з футболу 2012 року очікується приїзд 20 тисяч німецьких уболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Донецьку на прес-конференції генеральний консул ФРН в Донецьку Клаус Циллікенс.

«Ми зв'язуємося з турагентствами, і, за останніми даними, ми чекаємо 20 тисяч наших уболівальників, які приїдуть взагалі до України. І це немало», - сказав генконсул.

Відповідаючи на питання, чи вплине нинішня складна політична ситуація в Україні на приїзд уболівальників з Німеччини, він висловив надію на те, що не вплине.

Також К.Циллікенс відзначив, що для тих уболівальників, які вже підписали контракти з турагентством, не має значення, які ціни зараз виставляють українські готелі.

«Я сумніваюся, що зараз багато хто з наших уболівальників може відмовитися з різних причин (від поїздки до України), тому що вони вже вирішили приїхати і вже забронювали свої квитки. Вони вже, звичайно, погодилися, вони підписали контракт, - пояснив К.Циллікенс. – Отже для них ціна готелів - висока чи невисока, не має значення, це питання вже вирішене. Для тих, для кого ціна була дуже високою, вони не планували їхати».

На його думку, «вболівальник насправді тут хоче побачити матчі», тому те, що зараз пише німецька преса про політичну ситуацію в Україні, будучи вільною пресою, «не змінить рішення» про поїздку на матчі Євро-2012.

К.Циллікенс зазначив, що загальна кількість вболівальників із Німеччини, які приїдуть до України, сильно не відрізнятиметься «від цифри, яку ми одержали від турфірми».

Водночас генконсул сказав, що сьогодні кінцеву кількість «спонтанних німецьких уболівальників складно назвати», тому що «Україна – це не так близько і не так легко машиною зірватися і приїхати сюди».

«Я думаю, що ті вболівальники, які планували, і у нас є такі дані, це 20 тисяч, вони приїдуть. Я думаю, що ми не побачимо великих змін у цій цифрі», - сказав К.Циллікенс.