Усі результати відбіркового раунду Євро-2008

У Групі B перемогли Литва, Шотландія та Італія

Група A. Казахстан - Бельгія 2:2. Фінляндія - Польща 0:0. Португалія - Сербія 1:1. Азербайджан - Вірменія (скасований) Група B. Україна - Італія 1:2. Франція - Шотландія 0:1. Литва – Фарери 2:1. Група C. Туреччина - Угорщина 3:0. Боснія-Герцеговина – Молдова 0:1. Норвегія – Греція 2:2. Група D. Кіпр - Сан-Маріно 3:0. Чехія – Ірландія 1:0. Словаччина - Уельс 2:5. Група E. Англія - Росія 3:0. Македонія – Естонія 1:1. Андорра - Хорватія 0:6. Група F. Ісландія - Північна Ірландія 2:1. Іспанія - Латвія 2:0. Данія –Ліхтенштейн 4:0. Група G. Болгарія - Люксембург 3:0. Словенія - Білорусь 1:0. Албанія - Нідерланди 0:1.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter