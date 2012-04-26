Моурінью більше засмучений за гравців, ніж за себе

Головний тренер мадридського "Реала" Жозе Моурінью прокоментував поразку своєї команди від мюнхенської "Баварії" в півфіналі Ліги чемпіонів.

"Мої хлопці провели фантастичний матч проти блискучої команди. Зустріч вийшла з ухилом на тактику. За рахунку 2:1 обидві команди боялися припуститися фатальних помилок. Але такий футбол, і таке життя.

Ми хотіли пробитися у фінал. Я куди більше засмучений за гравців, ніж за себе. Але ми повинні бути сильними. Минулого року ми виграли Кубок Іспанії, якщо зараз переможемо в чемпіонаті, то зробимо черговий крок у вірному напрямку", — цитує Моурінью Профутбол.

Як повідомляв УНІАН, учора в матчі у відповідь 1/2 Ліги чемпіонів мадридський "Реал" поступився мюнхенцям у драматичній серії пенальті.