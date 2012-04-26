У фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться Челсі і Баварія

Німецька команда перемогла в серії незабитих пенальті.

ЗавершивсяостаннійпівфінальнийматчЛігичемпіновУЄФА.



Реал -Баварія(Роналду 6 пен., 14 - Роббен 27) 2:1. Перший матч- 1:2.У серіїпенальті1:3. У драматичнійсеріїпісляматчевиходинадцятиметровихбулозроблено почотири удари, з яких воротар "Баварії" МануельНойєрвідбивспробиРоналдуіКака,а його "реальний" колега Ікер Касільяс, відповідно, -КроосаіЛама.У "серіїнезабитихпенальті"вирішальнимвиявивсяударпо трибунахвідСерхіо Рамоса.



Такимчиному фінальномуматчі 19травня зустрінутьсяБаварія іЧелсі.

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