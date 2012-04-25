Колесніков замахнувся на будівництво найбільшої льодової арени

Як повідомляє прес-служба ХК «Донбас», про це він повідомив в Донецьку 23 квітня на своїй прес-конференції, присвяченій підсумкам минулого сезону 2011/2012 рр., а також планам команд хокейного клубу «Донбас» на майбутні міжсезоння і сезон 2012/2013 рр.

Відповідаючи на запитання, на якому етапі будівництво нової великої хокейної арени в Донецьку і кому вона належатиме, Б.Колесніков сказав, що «арена, певна річ, буде побудована клубом і йому належатиме». При цьому додав: «Зараз процес на стадії проектування. Ескізне проектування займає два місяці. Місяць у них вже пройшов. Капітальне проектування займає вже 6 місяців. Ми сподіваємося вже до середини осені цього року одержати робочий проект, без якого просто не можемо розпочати будівництва».

Крім того, Б.Колесніков відзначив, що клубу «ще потрібно одержати згоду міста на місце, яке має бути максимально зручним для уболівальників», тобто, «місце, максимальне доступне з погляду громадського транспорту». «У нас з містом є три варіанти бачення такого місця. Одне з них дуже хороше, але складне. І два непоганих, скажімо так, варіанти. Я думаю, що до кінця року все буде зрозуміло», - сказав президент ХК «Донбас». Він також підкреслив: «Арена буде своя, і вона буде велика. Досить велика. Думаю, що з клубів, які сьогодні виступають у КХЛ, вона буде найбільшою».

Довідка УНІАН. КХЛ (Континентальна хокейна ліга) створена на основі Російської хокейної суперліги і включає в даний час 23 клуби. До ліги входить 19 клубів з Росії, а також по одному клубу з Білорусі, Казахстану, Латвії і Словаччини.