Джон Террі попросив вибачення у фанів Челсі

Захисник «Челсі» Джон Террі вибачився за червону картку, яку отримав у грі у у відповідь 1/2 Ліги чемпіонів проти «Барселони» (2:2 – і з урахуванням результату першої гри – Челсі у фіналі ЛЧ).

Капітана лондонців видалили з поля на 37-ій хвилині матчу за удар Алексісу Санчесу. Тепер Террі пропустить фінал Ліги чемпіонів. «Санчес у мене «в'їхав», - сказав англійський захисник після гри. – Я бачив повтор, і це було грубо. Але я не з тих гравців, хто хоче когось травмувати. Але рух коліном був, і цього мені робити не варто було».

«Я відчуваю, що підвів партнерів, і за це я приношу свої вибачення. Також я вибачаюся і перед фанами «Челсі», - сказав Террі.

Захисник не став оскаржувати справедливість винесеного йому покарання.

«Звичайно, я засмучений, але, з іншого боку, я дуже щасливий, що ми добилися такого важливого результату удесятьох. Ще три або чотири місяці тому ніхто б і не подумав, що ми можемо дійти до фіналу Ліги. Тому я в захопленні!», - сказав захисник.

Eurosport.ru